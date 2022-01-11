أكرم توفيق يغادر مباراة مصر ونيجيريا مصاباً ومشاركة محمد عبد المنعم بدلاً منه «فيديو»

/671813/إصابة-أكرم-توفيق-ومشاركة-محمد-عبد-المنعم-بديلا-له
أصيب أكرم توفيق لاعب منتخب مصر، خلال مباراة نيجيريا في الدقيقة 7 في بداية اللقاء.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجائت إصابة أكرم توفيق في الركبة بشكل قوي، بعدما تدخل معه لاعب منتخب نيجيريا بقوة، وتاتي الإصابة أشتباه في الرباط الصليبي بعد خبطة في الركبة قوية.
ودخل محمد عبد المنعم بدلاً منه، ليشارك في اللقاء بالدقيقة 8، بعدم لم يستطيع أكرم توفيق استكمال اللقاء.
🎥 لقطة اصابة اكرم توفيق واستبداله #مصر_نيجيريا— أخبار الكرة المصرية (@masrkora) January 11, 2022
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تشكيل مصر أمام نيجيريا
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق
خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي
خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش
وفيما يلي تشكيل نيجيريا الرسمي للمباراة:
حراسة المرمى: مادوكا أوكوي
خط الدفاع: أولا أينا، وليام تروست إيكونج، زيدو سانوسي، كينيث أوميرو
خط الوسط: ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو
خط الهجوم: موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي
وجاء بدلاء مصر على النحو التالي:
محمد صبحي
محمود جاد
محمد عبد المنعم
عمر كمال
إمام عاشور
محمد شريف
رمضان صبحي
أيمن أشرف
مهند لاشين
عبد الله السعيد
محمود علاء
أحمد سيد زيزو
مصر ضد نيجريا
التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.
القنوات الناقلة
يخوض منتخب نيجيريا مباراته ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.
قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد
خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود
خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.
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