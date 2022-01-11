/671827/اللواء-أيمن-سعودي-رئيسا-لحي-الضواحي-بمحافظة-بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتعيين اللواء أيمن محمود سعودي، رئيسًا لحي الضواحي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وكان اللواء أيمن سعوي يعمل بقوات الدفاع الجوي، وهو حاصل على ماجستير في العلوم العسكرية والتخطيط الاستراتيجي، كما حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الاسكندرية.

وبدأ عمله في منصبه الجديد بعقد اجتماعًا مع مديري إدارات الحي، مؤكدا على أهمية العمل الميداني والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق الانضباط لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، حيث تابع اللواء أيمن محمود سعودى اهمال تكثيف اعمال النظافة العامة وتفريغ صناديق القمامه بعدد من مناطق وشوارع الحى .

اللواء أيمن سعودي رئيسًا لحي الضواحي بمحافظة بورسعيد

وواصلت المعدات التابعة للحى وعمال إدارة تحسين البيئة تحت إشراف هاله احمد ابو العز سكرتير حى الضواحى رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامه بمناطق الوفاء والأمل وبإمتداد شارع 23 ديسمبر فيما قامت سيارات المكبس بتفريغ صناديق القمامه من شوارع المناطق المشار إليها يأتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافه العامه بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

كما ترأس رئيس حى الضواحى الجديد أعمال الحملة المكبرة لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات بعدد من شوارع الحي الرئيسية وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركه المرافق، حيث قامت إدارة الاشغالات بالحي تحت إشراف هاله احمد ابو العز سكرتير حى الضواحى ومديرو ادارات الاشغالات وشئون البيئة وتفتيش الرخص بشن حملة مكبرة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات بامتداد شوارع عبد الرحمن شكرى ومصطفى كامل و 23 ديسمبر وأمام الميناء البرى الجديد ومدخل الكوبرى الاماراتى .

وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والبتارين والاكشاك غير المرخصة وعربات اليد على امتداد جانبى الشوارع المشار إليها والجزر الوسطى كما تم رفع وازاله اشغالات الأرصفة أمام المحال العامه ونهر الطريق والتزامهم بالمساحات القانونية المرخص لهم بها وقد شدد اللواء أيمن محمود سعودى رئيس حى الضواحى على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحى.

بورسعيد، دوت الخليج ، حي الضواحي