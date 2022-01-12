/671941/اتحاد-الكرة-لا-نستطيع-إقالة-كارلوس-كيروش-بسبب-العقد-الكارثي-مع-أحمد-مجاهد-وشرط-جزائي-خرافي

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، أن أداء منتخب مصر أمام نيجريا كان غير جيد بالمرة في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم عبر "أون سبورت أف إم" "للأسف من الصعب أن يقوم الاتحاد الجديد برئاسة جمال علاقة باتخاذ قرار إقالة كارلوس كيروش في الوقت الحالي نظراً لقيمة الشرط الجزائي لدى المدرب".

وزاد "الأداء أمام نيجيريا كان مختلف وكل لاعب كان بيلعب في مركز غير مفهوم وهو ما كان له تأثير على اللاعبين، وأتمنى الشفاء لجمال علام رئيس الاتحاد من فيروس كورونا ولا توجد أي إتصالات بيننا في الفترة الحالية".

كارلوس كيروش

وتابع "عقد كارلوس كيروش كبير للغايه في حال الإقالة، فهو يخصل على 130 ألف يورو شهرياً، وبتحويلهم للمصري يوازي 2 مليون و340 ألف جنية، وفي حال قررنا إقالته يحصل على راتب عام ونصف، أي يكون المبلغ المستحق له 42 مليون جنية وهو رقم صعب وكبير للغاية".

واختتم "أخبرنا خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بهذا الأمر، وسيكون هناك مراجعة لكل العقود داخل الجبلاية من أجل صياغتها بطريقة جيدة في الفترة المقبلة، ولا نملك سوى الدعم والمساندة للمدرب ولا نملك إقالة المدرب".

محمد صلاح: كيروش قرر استبعاد أفشة علشان الشعب المصري بيحبه.. وقرر يحرق محمد شريف

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

عقد كارلوس كيروش

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".