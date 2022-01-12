/672012/الاتحاد-الافريقي-يقرر-عودة-مباراة-تونس-ومالي-لاستكمال-الدقيقة-المتبقية-والأزمة-تتصاعد

في واقعة شهدتها بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021 بقرار من الحكم الرئيسي جاني سيكازوي بإنهاء مباراة تونس ومالي قبل نهاية الدقيقة 90.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة الفريقيين إلى ملعب المباراة من أجل إكمال 5 دقائق على أقصى تقدير أو 3 وتغيير حكم المباراة.

وتم تعيين الحكم الرابع هيلدر مارتينيز دي كارفاليو بديلا للحكم سيكازوي ومازال الجميع ينتظر اللاعبين للتواجد داخل ملعب المباراة.

وكانت المباراة انتهت بفوز مالي مع مطلع الدقيقة 90، ويرفض منتخب تونس التواجد داخل ملعب المباراة.

مالي وحكم المباراة يسرقان نتيجة مباراة تونس بـ أمم أفريقيا 2021

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

مهزلة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

حكم المباراة

اطلق سيكازوي صافرة نهاية المباراة، في الدقيقة الـ 85:40 صافرة نهاية المباراة، والتي جائت في عدم ضبط ساعته، وليعيد للمباراة مرة آخرى، ويأتي للمرة الثانية وينهي اللقاء قبل الوقت الأصلي بعشرين ثانية.

وتدخل الجهازي الفني والطبي للمنتخب التونسي، بعد صافرة نهاية المباراة، وعلى رأسهم لاعبي منتخب نسور قرطاجة، على حكم المباراة ليعيد أحداث اللقاء مرة آخرى.

تشكيل منتخب تونس امام مالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: منتصر طالبي، بلال العيفة، ديلان برون، علي معلول.

خط الوسط: حمزة المثلوثي، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: نعيم السليتي، وهبي الجزري.

تشكيل مالي الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: هماري تراوري، فايلو ساكو، بوبكار كيكي كوياطي، ماسيديو هايدارا

خط الوسط: أمادو هايدارا، ديادي ساماسيكو، أداما تراوري

خط الهجوم: أداما تراوري، موسى دجينيبو، إبراهيم كوني