الرئيس السيسي يزور جناح "معرض مصر سيناء" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جناح "معرض مصر سيناء" للحرف اليدوية، والذي يعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية لضمان استفادة ومشاركة أهالي سيناء في العملية التنموية.

وتحاور الرئيس - خلال الزيارة - مع أهالي وشيوخ القبائل وأسر شهداء سيناء المشاركين بالمعرض، حول متطلبات ومشروعات التنمية التي تحدث في سيناء.

وتعتبر "شركة مصر سيناء" إحدى الشركات التي تأسست بجهود أهالي سيناء، والتي تعمل في إنتاج المشغولات اليدوية وزيت الزيتون والبذور، ومختلف المنتجات السيناوية، وخلال الجولة، أجرى السيد الرئيس حوارا مع عصام العرجاني، طيار مدني وأحد أبناء سيناء، حيث شرح للرئيس جهود شركة "مصر سيناء" التي راعت التوازن بين الجانب التنموي الانساني والاقتصادي للمشروع، ومنها إقامة مجمع مصانع "الجفجافة" ليوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء.

كما تحاور الرئيس مع مجموعة من المشاركات بالمعرض، حيث استعرضن دور المرأة السيناوية ومشاركتها الفاعلة في التنمية، فيما وجهت نور جاسر، إحدى بنات سيناء وخريجة جامعة العريش ومنسق عام شركة مصر سيناء، الشكر للرئيس على الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا، كما أشادت بدور المرأة السيناوية وقدرتها على الإبداع في المشغولات التراثية اليدوية لتتحول إلى مصدر رزق لها، يمكن تطويره على حسب احتياجات السوق.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدي عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية ۲۰۱7 و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.