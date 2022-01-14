/672398/مدرب-نيجيريا-منتخب-السودان-أفضل-من-مصر-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد أوجستين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مباراة السودان في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية ولا تقل عن مواجهة مصرفي الجولة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة غداً: “نسعى للفوز من أجل ضمان التأهل للدور القادم ولابد أن نلعب مثل قوة مباراة مصر والتركيز الشديد لأن منتخب السودان يريد تحقيق الفوز”.

وتابع “مواجهة السودان ستكون أقوى وأهم من مباراة مصر لأسباب عديدة، من أهمها أن الفراعنة لديهم نجم واحد فقط يعتمدوا عليه وهو محمد صلاح، أما السودان لديها 4 لاعبين في الخط الأمامي يتمتعوا بالسرعة”.

كأس أمم أفريقيا

وواصل “سيكون علينا تركيز شديد من أجل إبطال مفعول الهجوم السوداني في المباراة من أجل تحقيق الفوز، وهم لديهم فرصة للصعود لأنهم تعادلوا في المباراة الأولى أمام غينيا بيساو”.

واختتم “نحن ننظر إلى أنفسنا فقط ولا نريد الدخول في أزمة قبل المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو ونريد تحقيق الفوز في المقام الأول وتصدر المجموعة الرابعة”.

عمرو السولية: لا يوجد أي تمرد في معسكر المنتخب.. وهذا الكلام عيب

أكد الدولي المصري عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول، أنه ما جاء في السوشيال ميديا في الفترة السابقة، حول تمرد لاعبي الفراعنة على المدير الفني ليس صحيح.

وخسر الفراعنة في الجولة الأولى على يد نيجيريا، بهدف دون رد، بينما تعادلت غينيا بساو مع السودان سلبيا بدون أهداف.

وقال السولية ردًا عن سؤال حول ما نشر عن وجود تمرد من اللاعبين ضد مدربهم: "هذا الكلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر، ولاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلدهم ولا يمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات".

وأضاف: "اللاعبون بعيدون تماما عن السوشيال ميديا وكل تركيزهم في تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى".

واختتم: "نقدر حزن الجماهير من المباراة الأولى، ونحن كلاعبين أكثر حزنا وألما ولدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصري كله".

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو

وكشف "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا بيساو، بقيادة البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه الحكم البوروندي سليمان الدين مساعد أول، وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا مساعد ثان، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع أحمد امتياز.

ويتولى الجزائري مصطفى غربال مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه مواطنه عبد الحق اتشيالي.

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.