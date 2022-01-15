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اثارت تريند “ النبي نشأت مدعي النبوة الجدل خلال الفترة ألاخيرة، حيث انهال الهجوم عليه من خلال مواقع السوشيال ميديا، ووصل الأمر أيضا السخرية من الأديان.

دوت الخليج

وحذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من استغلال هذا التريند بشأن للسخرية من الأديان أو الإساءة إليها.

«كان طبال وأعملو فيه اللي أنتم عايزينه».. ماذا قال محمد الباز عن النبي نشأت

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار، موضحا أن هذا مدعي النبوة على السوشيال ميديا، وضع نفسه في مرمى التصويب،مضيفا:” محدش يسخر من الأديان".

محمد الباز:ادعاء النبوة ظاهرة تعبر عن خلل نفسي

ولفت الدكتور محمد الباز إلى أن ادعاء النبوة ظاهرة تعبر عن خلل نفسي، أو لتحقيق مكاسب معينة، والأفضل هو إماتة الدعوة بتجاهلها كما قالت دار الإفتاء المصرية، منوها ان حقيقية نشأت كان يعمل طبال في فرقة موسيقية.

واستعرض الباز صور له وهو في الفرقة قائلا:” طبال في فرقة موسيقية، وبداية ظهوره كانت على يد متنبئة لبنانية تدعى كارمن شماس.

تجدر الاشارة إلى تفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المصريين، بطريقة ساخرة مع خبر النبي الجديد، بعد أن نشرت المتنبئة الفلكية اللبنانية، كارمن شماس، مقطع فيديو بصحبة ضيفها المدعو "الحكيم نشأت مجد النور"، والذي يدَّعي نبوئته لدين جديد يُدعى "النورانية"؛ الأمر الذي دفع "نشأت" إلى بث مقطع فيديو جديد موجه للمصريين يتوعدهم فيه بالغضب والدمار إذا ما كفوا عن السخرية التي سرعان ما انتشرت في صفحته التي يديرها وجعلت جميع متابعينه العرب يسخرون منه أيضًا.

النبي نشأت لـ"المصريين" : أنا مش مصباح علاء الدين

خفة ظل المصريين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحولت إلى "تريند" على الفيسبوك خاصة بعد أن تفاعل معاها "نشأت" بـ"بوست" قال فيه :" انا نبي ع فكرة مش مصباح علاء الدين !اطلبو طلبات معقولة اغفرلكم اسامحكم اشفيكم.. مش بدي سيارة وفيلا وايفون ومليون دولار ! حسبي الله ونعم الوكيل"، وذلك بعد أن انهالت عليه التعليقات الساخرة لإبراز قدرته الروحانية في تحقيق أحلام المصريين، والتي تمثلت من خلال التعليقات في طلبات مادية، فأخذ أحدهم يطلب منه سيارة، وآخر طلبه بأنه يدعوا ربه أن يرزقه بـ"فيلا" وثالث طلب منه تليفون محمول فئة "آيفون".