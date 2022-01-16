تعرف على موعد ظهور محمود كهربا مع هاتاي سبور في الدوري التركي

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يستعد محمود عبد المنعم كهربا في الظهور الأول في الدوري التركي مع فريق هاتاي سبور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد محمود عبد المنعم كهربا مع فريق هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعاراة.

ويلعب فريق هاتاي سبور اليوم أمام جالطا سراي التركي ضمن مباريات الجولة الـ 21 من عمر الدوري.

الدوري التركي

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتبث المباراة عبر بي إن سبورت التركية.

ويستطضيف ملعب أنطاكيا أتاتورك ستاديوم مباراة اليوم والتي هي ملعب فريق هاتاي سبور.

ويلعب مصطفى محمد لاعب منتخب مصر مع جالطا سراي التركي ولكنه متواجد حاليا مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

موعد ظهور محمود كهربا

ويحتل هاتاي سبور المركز السادس في الدوري التركي، ولديه من النقاط 32 ويبتعد عن المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

أما جالطا سراي يتواجد في المركز الـ 13 ولديه من النقاط 27 وهذا عكس مستوى الفريق الموسم الماضي في الدوري بعدما جاء في المركز الثاني.

وتنتظر الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمود عبد المنعم كهربا مع فريق هاتاي سبور من أجل تقديم مستويات جيدة خلال الفترة التي سوف يقضيها مع الفريق التركي.

كل ما تريد معرفته عن هاتاي سبور التركي قبل رحيل محمود كهربا عن الأهلي

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

محمود عبد المنعم كهربا

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.