مصر المقاصة يعود بريمونتادا أمام إيسترن كومباني في كاس الرابطة المصرية

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حقق مصر المقاصة الفوز على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد المقاصة للمباراة يعدما كانوا متأخرين بهدف، حيث تقدم أحمد أمين أوفام لإيسترن كومباني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

ليعود مصر المقاصة بريمونتادا كبيرة بتسجيل هدفين عن طريق محمد محسن ليلة في الدقائق 60 و80، ليهدي فوز هام وغالي للفريق الفيومي

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة رقم 6 في المركز الأول بالتساوي مع فيوتشر الذي لديه نفس النقاط، بينما إيسترن كومباني لم يحقق أي نقاط بخسارته المبارتين.

المقاصة يقسو على المصري بثلاثية بأولى مباريات كأس الرابطة المصرية

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، ومصر المقاصة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للأخير، في لقاء أولى جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح كريم حلاوة سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وضرب محمود فهمي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر، من عمر اللقاء.

تفوق المقاصة على المصري، في خطف نتيجة المباراة، ويسجل الهدف الثالث في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق عن طريق خالد صلاح.

وبهذا الفوز يتصدر مصر المقاصة جدول ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، بعد لحظات في الخامسة مساء.

نتيجة المصري والمقاصة بالدوري

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.