/672817/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-في-زيارة-برلمانية-رسمية-للإمارات

وصل اليوم الاحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني يضم النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.

دوت الخليج

المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة علي الصعيد البرلماني.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيانا بشأن مشاركتها على مدار الأيام الماضية فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بفاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ويأتي ذلك في إطار حرص التنسيقية على المشاركة في أحد أهم منصات الحوار الشبابية ذات الطابع الدولي.

وإذ تثمن التنسيقية ما قام به المشاركون في المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، فإنها تتقدم بالشكر العميق للجنة المنظمة للمنتدى، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب على ما بذلوه من جهد كبير في التنظيم والإعداد، ليخرج المنتدى بصورة تعكس قدرة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على استضافة وتنظيم حدث بهذا الحجم والأهمية.

وختاماً فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعرب عن تقديرها البالغ لتبني القيادة السياسية للتوصيات المختلفة التي خرجت عبر جلسات وورش عمل المنتدى، لتكون ترجمة حقيقية لكافة الجهود والمناقشات التي قام بها الشباب من مختلف انحاء العالم بهدف خدمة الإنسانية.

كما أعلن مجلس الشباب العربي اختيار أحمد فتحي وشريف الرفاعي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعضوية مجلس الشباب العربي للتغير المناخي في دورته الأولى الممتدة من نهاية ٢٠٢١ حتى نهاية ٢٠٢٣.

ينعقد المجلس تحت رعاية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ويعد من المنصات الرائدة إقليميا.