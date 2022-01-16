/672819/إلغاء-حفلي-عمر-خيرت-بدار-الأوبرا-المصرية-لهذا-السبب

قررت دار الأوبرا المصرية إلغاء حفلي الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقته اللذان كان من المقرر إقامتهما يومي 23 و 24 من شهر يناير الجاري على المسرح الكبير نظرًا لظروف خاصة بهم.

دوت الخليج يرصد إلغاء حفل الموسيقار عمر خيرت.

دار الأوبرا المصرية تلغي حفلي عمر خيرت

وتحدد الموعد الجديد للحفل على أن يكون يومي الخميس والجمعة 10 و 11 من شهر فبراير المقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية عن إلغاء الحفل، من خلال موقع «فيس بوك»، حيث نشرت بيان جاء فيه: "تم إلغاء حفلي أوركسترا الموسيقار الكبير عمر خيرت، والتي كان من المقرر تقديمها يومي 23 و24 يناير 2022 بالمسرح الكبير وذلك نظراً لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة".

وتابع البيان "بالنسبة للتذاكر التي تم شراؤها من فوري كاش سوف تصل لكم رسالة على الموبايل للتوجه الي أقرب منفذ لاسترداد قيمة التذاكر أما التذاكر التي تم شراؤها أونلاين بكارت الائتمان فسوف يتم إضافة المبلغ على الحساب البنكي الخاص بكم في خلال 3 أسابيع أو شهر، شكرا لتفهمكم".

مسيرة عمر خيرت الفنية

عمر خيرت، هو مؤلف وموسيقار مصري وعازف بيانو مشهور مواليد عام 1949، ولد في القاهرة في مصر لعائلة مثقفة ومحبة للفن، والده الموسيقار الكبير أبو بكر خيرت الذي قد أثرى مصر بأعماله وسيمفونياته الرائعة وهو الذي أسس الكونسرفتوار المصري وأول عميد لها.

بدأت علاقة الموسيقار عمر خيرت مع الموسيقى والبيانو عام 1959م حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للالنظريات الموسيقية.

انتقل عمر خيرت بعد ذلك لدراسة التأليف الموسيقي في فس عام 1959م في كلية "ترينتي" في لندن ليصبح مؤلف موسيقي محترف ذوتميز مرموق.

كانت بدايات الموسيقار عمر خيرت بعدما انضم إلى فرقة "Les petits chats" وعرف بعد ذلك باشتهاره في بعض الأعمال بعزفه على الطبل من أول مؤلفاته الموسيقى التصويرية لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983م وفيلم "الخادمه" عام 1984م.

قدم بعد ذلك الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصويرية لفيلم "الهروب" الذي كان من بطولة الفنان الراحل "أحمد زكي" عام 1988م وقد حصد جائزة حيها كأفضل موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لفن السينما.