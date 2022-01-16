/672820/كرم-جبر-بعزاء-الإبراشي-يجب-انتظار-تحقيقات-النيابة-في-القضية-وتحويل-الموضوع-لتريند-عبر-مواقع-التواصل-مرفوض

شارك الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الإعلامي وائل الإبراشي، المقام في مؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني.

دوت الخليج

وقال الكاتب الصحفي كرم أن أنه يجب أن ننتظر تحقيقات النيابة العامة بشأن أمور الوفاة، مطالبا وسائل الإعلام الابتعاد عن تحويل الموضوع إلى تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كرم جبر: الراحل كان يعتمد على المهنية والمصداقية

ونوه كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مشاركته بعزاء الراحل وائل الابراشي، ان الراحل كان يعتمد على المهنية والمصداقية خلال فترة عمله، وبالتالي يجب عدم التسرع في اصدار الأحكام، خاصة أن الأمر انقسم ما بين مدافعين ومهاجمين.

كرم جبر: انقسام الفئات حول وفاة الابراشي

واوضح جبر أنه إذا كان هناك خطأ سوف نترك الاجراءات لتاخذ وقتها، منوها ان الموضوع تحول إلى فئة مؤيدة وفئة معارضة، حيث أن فئة الاطباء يدافعون عن الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، فيما يدافع الإعلاميون عن الراحل.

وأكمل أن هذا الامر يستوجب أن نترك جهات التحقيق تسلم مسارها والتحقيق يأخذ مجراه الصحيح.

هذا وشهد سرادق العزاء الذي أقامته أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى بمقر مؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني، توافد المئات من الأصدقاء ونجوم الإعلام في مقدمتهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد أن رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 58 عامًا.