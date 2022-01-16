/672836/إعلام-النواب-توصي-بإعادة-تفعيل المسارح-المتنقلة-لتكون-اداة-رئيسية-في-تثقيف-المجتمع-صور

قامت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار برئاسه النائب محمد سعيد الدابي وكيل اللجنة، بمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم والمتعلق، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكري.

دوت الخليج وأوصت لجنه الاعلام برئاسه وكيل اللجنه النائب محمد سعيد الدالي وزارة الثقافة بالعمل علي الاهتمام بالمحتوى المقدم للجمهور فيما يتعلق بالدولة المدنية. إعلام النواب توصي بإعادة تفعيل المسارح المتنقلة لتكون اداة رئيسية في تثقيف المجتمع كما أوصت اللجنه بضرورة تفعيل العديد من المسارح في المحافظات والقري واعادة تفعيل مسارح الجامعات والمسارح المتنقلة لتكون اداة رئيسية من ادوات القوي الناعمة في نشر التوعية وتثقيف المجتمع للتحديات والمخاطر التي تواجهه.

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