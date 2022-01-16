مرتضى منصور: محمود كهربا خاين.. ومصطفى فتحي لن يلعب إلا للزمالك فقط

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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن رئيس نادي التعاون السعودي أعتذر لرئيس القلعة البيضاء عما حدث في أزمة باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعرض مرتضى منصور العقد المقدم من رئيس التعاون السعودي من أجل التعاقد مع مصطفى فتحي وبقيمة مليون دولار لشراء القيمة المتبقية من عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

وجاء في خطاب نادي التعاون السعودي مهلة أمام إدارة الزمالك حتى 18 يناير المقبل للرد على العرض بالموافقة أو الرفض.

مصطفى فتحي

وأكد مرتضى منصور أن المبلغ الخاص بالعقد سوف يتم دفعة على مرة واحدة وليس مرتين، وأن مجلس الإدارة موافق على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع مرتضى منصور أنه سيكون هناك عقد مع اللاعب لحين العودة إلى مصر يتواجد مع نادي الزمالك فقط، وأنه ليس كهربا الذي رحل عن النادي من قبل وهرب".

محمود كهربا

وأصدر مرتضى منصور بطلب لأمير مرتضى بإنهاء كافة الأمور الخاصة بانتقال اللاعب إلى الدوري السعودي لمدة 3 سنوات، وسيتم عمل حفلة خاصة للاعب.

وتمنى مرتضى منصور التوفيق للاعب خلال الفترة القادمة وأن يكون خير تمثيل للكرة المصرية.

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

مصطفى فتحي

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".