مى كساب تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد "الحلم"

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دوت الخليج

مى كساب تروج لمسلسلها على الانستجرام

ونشرت مى كساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة للمسلسل الحلم معلقة عليها: " رباب الحلم يعرض يوميا علي قناه الحياه من السبت للاربعاء الساعه ٩ مساءً والإعادة ١ صباحا".

مسلسل اخر حدوته

وتستعد الفنانة مي كساب لخوض الماراثون الرمضاني 2022 بعنوان "آخر الحدوتة" والتي تتعاون به مع المنتجة مي سليم والذي من المقرر أن بندرج تحت المسلسلات الكوميدية المكونة من 15 حلقة.

والمسلسل من تأليف الشاعر نصر الدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، علاء حسن، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتواصل الشركة المنتجة خلال الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال المسلسل من أجل الإعلان بشكل نهائي عن بداية التصوير.

مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت قد أعلنت كساب إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث طالبت مي جمهورها بالدعاء لها قائلة: "‏الحمد لله كورونا ادعولي"، ولم تكشف عن كواليس إصابتها.

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها، داعين المولى عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

مي كساب تكشف معانتها مع فيروس كورونا

في أول تعليق لمي كساب بعد مرضها حرصت على كشف صعوبتها مع ذلك المرض، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مطمأنة الجمهور على حالتها الصحية: "لحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم يا رب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة".

على الصعيد الآخر، شاركت مي كساب مؤخرًا في حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب