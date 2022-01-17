/672974/مخاطر-القوارض-على-صحة-الإنسان-والمحاصيل-الزراعيه-ندوة-تثقيفية-بالبحيرة

نظم مركز النيل للإعلام برئاسة نهال نعيم بالتعاون مع مديريتي الزراعه و الشباب والرياضه بالبحيرة والوحدة المحليه بقرية ديروط بالمحمودية ندوه تثقيفيه تحت عنوان "مخاطر القوارض على صحة الإنسان والمحاصيل الزراعيه، وحاضر فيها المهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة البحيرة .

وتناولت الندوة أهمية حملات مكافحة القوارض للحفاظ على الصحة العامة و على سلامة المحاصيل الزراعية حيث تنفذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض والفئران والحشرات والتي تطلق على ثلاث مراحل خلال العام الواحد بالتعاون بين مديرية الزراعه والإدارة العامة المتوطنة بمديرية الصحة لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

مخاطر القوارض على صحة الإنسان والمحاصيل الزراعيه.. ندوة تثقيفية بالبحيرة

وكذا بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية ووضع خطة لتكثيف وشن حملات رش وتطهير المصارف والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة والقوارض بالمحافظة مع الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفق البرنامج الزمني.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

رغم سوء الأحوال الجوية.. الفرق الطبية طرق الأبواب تواصل عمالها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل بالبحيرة

واصلت الفرق الطبية المتنقلة بمديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، ومتابعة الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، عملها داخل قرى مركز دمنهور لطرق الأبواب و تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل.

مخاطر القوارض على صحة الإنسان والمحاصيل الزراعيه.. ندوة تثقيفية بالبحيرة

وشهدت تلك الحملات اقبالا من المواطنين وذلك لتسهيل إجراءات تطعيم المواطنين ومنع التكدس على مراكز اعطاء اللقاح وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة تيسيراً علي المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحه بالبحيرة، انة يتم تكثيف الحملات داخل القرى والنجوع من الفرق الطبية طرق الأبواب، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنازل رغم سوء الأحوال الجوية،وذلك لتسهيل عمليه تلقي اللقاح علي المواطنين، وعدم عمل تكدث او ازدحام داخل الاماكن المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا.