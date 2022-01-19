/673636/قرار-جمهوري-بتعيين-المهندس-إبراهيم-العرجاني-عضوا-بجهاز-تعمير-شبه-جزيرة-سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا، وعقب تصديق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بتعيين المهندس ابراهيم العرجاني عضواً في مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء والذي يعتبر هيئة عامة إقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء .

إبراهيم العرجاني عضوا بجهاز تنمية سيناء

ويعتبر المهندس إبراهيم العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة كلا من "مجموعة شركات أبناء سيناء"، و"شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار"، و"شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة"، ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية".

مشاركة العرجاني بمعرض تراثنا بمنتدي شباب العالم

جديرا بالذكر إن إبراهيم العرجاني، شارك في معرض التراث، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، عارضًا المنتجات أمام الرئيس السيسي، وكان أيضًا ضمن وفد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سفيرًا عن شمال سيناء.

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء

وكانت نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، رقـم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩١٥ لسنة ٢٠١٢، لجعل الولاية الإدارية والإشرافية عليه تابعة لوزارة الدفاع بدلاً من مجلس الوزراء، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 172 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الخاص بالتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء.

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وتضمنت التعديلات اعتبار الجهاز هيئة عامة اقتصادية يتبع وزير الدفاع، ويعمل طبقًـا للقواعـد والنظم السارية على الهيئات العامة الاقتصادية، وتطبق عليه كافة القواعد والأحكام الـسارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة.

وأصبحت المادة الثانية من النظام الأساسي تمنح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، بعدما أصبحت تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ولا تصدر قراراته طبقًـا للأغلبية المذكورة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، إلا بعد الموافقة عليها من وزارتى الـدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، عدا قرارات مجلـس الإدارة المتعلقـة بـاللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون الماليـة والإداريـة والفنية والهيكل التنظيمي والشئون الداخلية والوظيفية للجهاز ، فتصدر بعـد الموافقـة عليها من وزير الدفاع .

وبعدما كان النظام الأساسي القديم ينص على أن يرفع مجلس إدارة الجهاز، تقريراً نصف سنوي عن جهوده لرئيس الوزراء، أصبح النص الجديد يلزم المجلس بعرض تقرير ربع سنوي عن جهـود الجهـاز ونـشاطه وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاعتمادها وعرضها على مجلس الوزراء .

كما اشترطت التعديلات حصول مجلس إدارة الجهاز على موافقة وزير الدفاع على ما يصدره المجلس من لوائح تنظيمية و داخلية للجهاز بما فى ذلك لائحـة شئون العاملين ولائحة الجزاءات والقـرارات المنظمـة للـشئون الماليـة والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك لإكسابها صفة النفاذ والسريان.

وتضيف التعديلات مادة جديدة للنظام الأساسي تنص على أن يعد مجلس الإدارة الهيكل الإداري والفني للجهاز علـى النحـو الذي يضمن توصيفًا وظيفيا للعاملين به يتفق مع النظم المعمول بها بالقوات المسلحة وبالشكل الـذى يسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع.

كما نصت التعديلات على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع " بعبارة "رئيس مجلس الـوزراء" أينما وردت بالنظـام الأساسي للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء المشار إليه وتعديلاته .