/673893/بعد-نجاحه-في-السينما-طرح-البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين-بإحدى-المنصات

يستعد فيلم «البعض لا يذهب المأذون مرتين»، لتحقيق نجاح جديد، بعدما جني إيرادات سحيقة في السينمات المصرية، منذ بداية عرضه، وذلك من خلال طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد طرح البعض لا يذهب للمأذون مرتين على إحدى المنصات الإلكترونية

وتدور قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويتنكر في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة، والصراعات التي تحدث بينهما حتى الطلاق.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويخوض بطولة الفيلم بجانب كريم عبد العزيز كلا من ماجد الكدواني كل من دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وعمرو عبد الجليل، ونيللي كريم، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ماجد الكدواني في فيلم برا المنهج

من ناحية أخرى، يعرض للفنان ماجد الكدواني خلال تلك الفترة، فيلم برا المنهج الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

والفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

وسيطر على البوستر حالة من الرعب، حيث تصدره شبح وأمامه طفل يقف بظهره، لاسيما وأن قصة الفيلم تعتمد بشكل أساسى على طفل.