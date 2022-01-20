الصحة تكشف سبب زيادة إصابات ”كورونا”

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، سبب زيادة إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة": "أن مصر لديها وفرة كبيرة من جميع اللقاحات ونرجو من جميع المواطنين الإسراع في تلقي اللقاح لتفادي مضاعفات الفيروس.

ولفت الدكتور حسام حسني، إلي أنه يجب على أي شخص يشعر بأعراض أن يعزل نفسه منزليا لحين إجراء التحاليل ويتأكد من إصابته، مشيرا إلي أن الأعراض الخفيفة تجعل البعض يستهين ويختلط بالآخرين فتزيد أعداد الإصابات.

وعن أسباب الزيادة في الإصابات الفترة الماضية قال إن التجمعات الكثيفة داخل الأماكن المغلقة تساهم في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا".

وفت حسني، أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة وصلت إلى 70% خلال الأسبوع الماضي، محذرا من تناول أدوية لعلاج فيروس كورونا دون اللجوء لطبيب متخصص.