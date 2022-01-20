/673921/بعد-دعم-الدولة-لصاحب-التاكسي-المحترق-تامر-أمين-يوجه-رسالة-مؤثرة-لسليمان-حسين

قال الإعلامي تامر أمين أن الجميع تفاجيء من صورة التاكسي المحترق والذي تم تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:" قلبنا اتقطع عليه اوي كأننا اخوات سليمان حسين صاحب التاكسي".

دوت الخليج

وقال تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن كل من رأي الفيديو تاثر بشكل كبير ولما تعرض له سليمان حسين صاحب التاكسي، حيث ملئت الحسرة عيناه، قائلا:" النار بتاكل الحديد بتاعت العربية والحسرة بتاكل عم سليمان، لخوفه على مستقبل عائلته".

تامر أمين يوجه رسالة مؤثرة لصاحب التاكسي المحترق

وتابع امين اتعلمت مقولة هامة وهي اوعى تقول يارب عندي هم كبير وقول يا هم عندي رب كبير لأنه من ابتلاك قادر على أن يرزقك.

ولفت تامر أمين أن مؤسسة حياة كريمة بناء على توجيهات الرئيس السيسي قامت بشراء تاكسي جديد للاستاذ سليمان مجانا تعويضا له عن القديم ".