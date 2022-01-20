/673923/كأس-أمم-افريقيا-جامبيا-تفوز-على-تونس-في-الوقت-القاتل

حقق منتخب جامبيا الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0 ، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر المنتخب التونسي بشكل جيد خلال مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل تألق واضح لحرس منتخب جامبيا.

وأحتسبت ركلة جزاء لمنتخب تونس في الدقيقة 45 وأهدرها سيف الدين الجزيري، في استكمال لتألق حارس جامبيا.

وفي شوط المباراة الثاني حاولت تونس أن تعدل النتيجة، وتسجل هدف الفوز، عن طريق عدة محاولات، ولكن نجح المنتخب الجامبي أن يحافظ على نظافة مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة أحرزت جامبيا هدف قاتل أعطى لهم فوز غالي، عن طريق أبلي جالو بتصويبة صاروخية على يساتر حارس تونس.

وبتلك النتائج تصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 7 نقاط، وخلفه جامبيا بنفس عدد الرصيد وتأهلاً معاً، كما صعدت تونس كأحسن ثالث، وجائت جزر القمر رابعاً بدون نقاط.

تشكيل تونس أمام جامبيا:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: علي العابدي - بلال العيفة - منتصر طالبي - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان.

الهجوم: حمزة رفعية -سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخاوي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

فاروق بن مصطفى، علي الجمل، محمد دراجر، أسامة الحدادي، حنبعل المجبري، يوسف المساكني، عمر رقيق.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول