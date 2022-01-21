الأرصاد: «هبة» السبب فى انخفاض درجات الحرارة بمصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصرى، إن العاصفة الثلجية "هبة" والتى تؤثر على سوريا ولبنان والأردن، هى السبب وراء انخفاض درجات الحرارة بمصر.
انخفاض درجات الحرارة
وأوضح، أن التراجع فى درجات الحرارة سيستمر خلال الأسبوع المقبل أيضا، لافتا إلى أن الطقس بمصر يتأثر بالكتل الهوائية القادمة من هذه الدول، ولكن البحرين الأحمر والأبيض يخففان من حدة هذه الكتل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت أن كافة الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة؛ حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى فى محطة أرصاد القاهرة 9 درجات ونسبة رطوبة منخفضة، وبالتالى إحساس أعلى ببرودة الطقس.
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