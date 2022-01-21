موعد صرف معاشات شهر فبراير 2022، أصحاب المعاشات فى جمهورية مصر العربية يتطلعون إلى معرفة التوقيت الخاص بصرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير الجاري.
دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف معاشات شهر فبراير
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2022
ومن المنتظر أن يتم صرف معاشات شهر فبراير 2022، على أكثر من 10 مليون مواطن وأيضًا 694 ألف، مع نهاية شهر فبراير الجاري وذلك فى مكاتب البريد والبنوك وأيضًا عن طريق شركة فوري.
وتتبع وزارة المالية نهجًا محددًا فى صرف المعاشات على المواطنين وذلك من خلال توزيع الأيام على مدار أسبوع وذلك تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى لأى شخص آخر.
توقيت صرف معاشات شهر فبراير 2022
ووفقًا لما نص عليه قانون المعاشات والتأمينات وذلك برقم 148 لسنة 2019، فإن المعاشات من المقرر أن تزيد كل عام بحد أقصى 15%.
وسيطلع موقع دوت الخليج المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين فى التوقيت التى ستعلن عنه وزارة المالية.
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وفى تصريح سابق صادر من هيئة التأمينات والمعاشات فإنه قد جرى صرف 250 مليار جنيه للمعاشات وللمستحقات التأمينية في العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي، ارتفعت إلى 357.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن العام المالي السابق، نتيجة لزيادة عائد الاستثمار بنسبة 15.6%.
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