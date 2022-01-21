/674040/تفاصيل-طبيب-ينهي-حياة-نجله-8-سنوات-ويعتدى-على-طليقة-واخر-بسوهاج

قام طبيب مخ واعصاب بالاعتداء على طليقتة اخصائية معامل وتحاليل، وطفلة، وعامل في معمل التحاليل في سوهاج بمنطقة زاوية ابوالفضل التابعة لمنطقة الشهيد، بسكين، وتم نقلهم الى المستشفى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة بدخول كل من "أ ع. ا" 28 عامً، طبيبة تحاليل، مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5سم، ونجلها "م. م" 8 اعوام، جثة هامدة، و"م م" 33 عام، أخصائي تحاليل، مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10سم.

وتبين نشوب خلافات بين الزوجين الطبيبة والمدعو " وليد" طبيب، وتم انفصالهما عن البعض ومرور الطبيب بحالة نفسية، وتوجه الى مقر عمل زوجته واعتدى عليها وقتل طفلة واصاب المصاب الثالث ويعمل في معمل التحاليل، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الكهرباء تنهي حياة زوجين في سوهاج

صعقت الكهرباء منذ قليل زوج داخل حمام منزلة اثناء الاستحمام وفي محاولة انقاذ له من زوجته صعقتها الكهرباء أيضا بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلهم الى مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة عندما دخل شاب يدعى م خ – 29 عام يقطن بدائرة مركز طما شمال سوهاج وزوجته فى منتصف العقد الثالث من العمر، جثتين هامدتين الى مستشفى طما المركزي ادعاء صعق كهرباء.

تبين انه اثناء استحمام الزوج فى حمام المنزل صعقة سخان مياه كهربائي وحاولت الزوجة إنقاذه صعقت هي الأخرى، وتم نقلهم الي المستشفى المركزي بطما شمال سوهاج .

واكد الكشف الطبي بعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث وان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة التعرض لصعق كهربائي وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث سير يسفر عن اصابة 3 بسوهاج

على جانب اخرأصيبت سيدة وطفلها الرضيع وسائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بسوهاج للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المرافق لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر - 55 عام - سائق – ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع – 46عام سائق – ويقيم أسوان .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بالساق اليسرى " وحلاوتهم ع ن - 27 ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم " و نجلها الطفل مينا ب س - 2 عام – ويقيمان دائرة المركز " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " من مستقلي السيارة الأولي .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد قائدي السيارتين والمصابة بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.