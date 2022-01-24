الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن توقعاتها تشير إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.
وتوقعت الأأرصاد نشاطا لـ الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
طقس الأربعاء
وحذرت الأرصاد الجوية من طقس بعد غد الأربعاء، حيث أكدت أن النماذج العددية رصدت حالة سريعة من التقلبات الجوية يوم الأربعاء المقبل، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ونشاط للرياح وانخفاض أخر ملحوظ فى درجات الحرارة ، لافتة إلى أنه يتم متابعة تحديثات النماذج العددية عن كثب.
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