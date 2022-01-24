/674834/مصطفى-بكري-عن-أزمة-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-لو-هنسيب-الناس-دي-يبقى-نسيب-المتشددين-ينشروا-أفكارهم

علق النائب مصطفى بكري على الجدل المُثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي يعرض على منصة Netflix ويضم عددا من النجوم العرب على رأسهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي، متسائلا:" لماذا لا تسمح الدولة للمتشديين في طرح افكارهم إذا، ولماذا تسمح بعرض الامور الاباحية ولا تسمح للمتشدد بعرض أفكاره ومعتقداته؟ .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاشية اليوم الإثنين لتناول القضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز، موضحا أن لا يوجد مجتمع يستطيع أن يعيش بدون قيم ومباديء.

مصطفى بكري عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز:« لو هنسيب الناس دي يبقى نسيب المتشددين ينشروا أفكارهم»

وأكمل النائب مصطفى بكري، أنه غير مقبول تماما أن يتم تجاوز المنطق والعقلانية والواقع، وإلا كان من الممكنيتم اتاحة المخدرات في الشارع ومن يريده يقوم بشرائها.

وأوضح بكري أن ظاهرة الإباحية ظاهرة ترفضها الأديان، وتمثل ظلما للمجتمع، والترويج لها يمثل تطبيعا غير مقبول، مشيرا إلى انه لا يتحدث عن منع عمل بعينه ولكن يجب أن يكون هناك ملء للفراغ وتقديم شيء هادف راق، مضيفا:" الاختيار قعد الناس في بيتهم".

ونوه أن أصحاب هذا الفكر الخارج يمثلوا ألية من اليات حروب الجيل الخامس، منوها إلى أنهم يسعوا لتنفيذ ايديولجيتهم بأي شكل.

وعبر بكري عن تقديره لكل الفنانيين المصريين قائلا:" أنا لا أسيء لأي فنان مصري، موضحا أن ما يحدث هو مجرد عتاب لانهم قيمة كبيرة في عقول المجتمع.