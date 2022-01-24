الصحة: تحديث بروتوكولات علاج سرطان الكبد وتوفير نوعين من الأدوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ90 ألف مواطن، ضمن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدى.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية"، وذلك منذ انطلاق البرنامج فى سبتمبر 2019.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدى، من خلال 74 مركزا لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، فى إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضاف دوس، أن المرضى الذين يشتبه فى إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقى العلاج.

وكشف عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، بإدراج نوعين من أدوية "سرطان الكبد" التى تؤخذ عن طريق الفم (Sorafenib وRegorafenib)، مؤكدا تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، فى وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء فى صرف العلاج دوريا بالمجان، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريا حسب نوع الدواء.

جدير بالذكر أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ويتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

يذكر أن مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية تشمل:

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العينى، مستشفى أحمد ماهر التعليمى، معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش) فى محافظة القاهرة.

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) فى محافظة الدقهلية

- (مستشفى الزقازيق التعليمى) فى محافظة الشرقية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى جامعة الإسكندرية) فى محافظة الإسكندرية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ) محافظة كفر الشيخ

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية) فى محافظة المنوفية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى طنطا الجامعى) فى محافظة الغربية

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى جامعة بنى سويف) فى محافظة بنى سويف

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى جامعة المنيا) فى محافظة المنيا

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى جامعة الفيوم العام) فى محافظة الفيوم

وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى حميات قنا) فى محافظة قنا

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج) فى محافظة سوهاج

- وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مستشفى الراجحى الجامعى) فى محافظة أسيوط