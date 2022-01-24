وزير الاتصالات يختتم زيارته لبنى سويف بتفقد المنطقة التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - اختتم وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، زيارته لمحافظة بنى سويف بتفقد المنطقة التكنولوجية بشرق النيل، يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وذلك ضمن البرنامج الميدانى لزيارة الوزير للمحافظة، الذى تضمن افتتاح 3 مكاتب بريد وتفقد وحدة تشخيص عن بعد وغيرها.





وذكر بيان صدر عن المحافظة، اليوم الاثنين، أن المحافظ والوزير تفقدا مكونات ومبانى المنطقة التكنولوجية المقامة على مساحة إجمالية 50 فدانا؛ وتم افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 18 فدانا، وتضم 6 مبان مخصصة للشركات ومقار التدريب وخدمات التعهيد ومركز متكامل لخدمة المواطنين وقاعة مؤتمرات، فضلا عن مجمع للإبداع التكنولوجى بالمنطقة بجانب تخصيص جزء من المنطقة للمصانع التى سيتم من خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتصنيع الإلكترونيات.

وأشاد المحافظ بإمكانيات ومقومات المنطقة التكنولوجية - إحدى المبادرات الرئاسية - التى تستهدف توفير مقومات النهوض بقطاع اقتصادى واعد عالميا من خلال توفير التجهيزات والبنية التحتية وتأهيل العنصر البشرى للعمل فى النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام، مؤكدا أن قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى أولتها الاستراتجية التنموية العامة للمحافظة أهمية، لا سيما فى ظل توافر المقومات النوعية المميزة وذات التنافسية، وتنفيذ مشروعات قومية فى بنى سويف فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، معربا عن حرصه على استثمار كل المقومات المتوافرة بالمحافظة فى مختلف القطاعات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكول تعاون، فى أقرب وقت ممكن، لبدء التعاون الفعلى بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية فى إقامة مراكز للتدريب تستهدف الشباب والعاملين فى قطاعات الاستثمار؛ وذلك ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع، إذ ستكون البداية بتأهيل العنصر البشرى للعمل فى النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتم تحت شعار وهدف طموح وهو أن تكون بنى سويف من المراكز المصدرة للمبرمجين والعاملين المميزين فى تكنولوجيا الاتصالات.

ولفت الوزير إلى توجيهات ورؤية القيادة السياسية بأهمية إنشاء المناطق التكنولوجية، نظرا لأن صناعة مراكز الاتصال وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد تعد من الصناعات الواعدة فى العالم، وما لها من أهمية كبيرة فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الأسواق العالمية.