الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": " نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مدار اليوم، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق وجنوب أوروبا، تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 15 درجة مئوية، ونشعر بها أكثر برودة من ذلك نتيجة نسب الرطوبة المنخفضة بالكتل الهوائية.

ولفتت إلي أن هناك حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية السريعة يوم الأربعاء والخميس المقبل، وأن أهم عنصر بها انخفاض آخر وملحوظ في درجات الحرارة، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 13 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 5-6 درجات، مع نشاط الرياح الذي يزيد من إحساسنا ببرودة الجو أكثر، مشيرة إلى أن طقس الأسبوع الحالي أكثر برودة من طقس الأسبوع الماضي.