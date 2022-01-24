مصطفي بكري لـ دوت الخليج: سأعرض بياني العاجل بشأن فيلم« أصحاب ولا اعز» بالجلسة العامة للبرلمان..غدا

/674840/مصطفي-بكري-لـ-تحيا-مصر-سأعرض-بياني-العاجل-بشأن-فيلم-أصحاب-ولا-اعز-بالجلسة-العامة-للبرلمانغدا

قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أنه سيعرض بيانه بشأن فيلم أصحاب ولا اعز، خلال الجلسة العامة للبرلمان غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دوت الخليج

فيلم أصحاب ولا أعز

وكان تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، الى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ضد فيلم أصحاب ولا أعز وصناعه، فى أول تحرك برلمانى ضد الفيلم.

وقال النائب مصطفى بكرى، فى البيان العاجل ان فيلم أصحاب ولا أعز، يحرض على المثلية الجنسية وابخيانة الزوجية، وهذا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصرى.

وقال النائب مصطفى بكرى فى البيان العاجل، انه تم الإعلان عن إنتاج فيلم يسمى «أصحاب ولا أعز»، بطولة عدد من الفنانين المصريين والعرب، حيث يدعو هذا الفيلم إلي المثلية الجنسية بشكل واضح وصريح، ومن بين أبطال الفليم الفنانة مني ذكى و الفنان إياد نصار وعادل كرم وغيرهم.

ونظرا لخطورة هذا الفيلم الذي تم إنتاجه علي منصة «نتفليكس» أرجو معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزراة الثقافة لمواجهة مثل هذا النوع من الأفلام.

الجدير بالذكر أن عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصة «نتفليكس» أثار حالة من الجدل بين الجمهور العربي الذي عبر عن استيائه من مناقشة الفيلم لعدد من الموضوعات التي تخالف التقاليد المجتمعية، وهو ما فتح باب الهجوم على نجوم الفيلم وعلى رأسهم الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى فيلم أصحاب ولا أعز فور عرضه، سيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مشاهد الفيلم تحمل جرأة متناهية «لا تشبه مجتمعنا» على حد تعبيرهم، مثل التعامل مع «مثلي الجنس» واحترامهم رغم مخالفة ذلك للأعراف الدينية والمجتمعية.

الانتقادات السابقة ترجع إلى أن قصة الفيلم تدور حول مجموعة من الأصدقاء قرروا وضع هواتفهم المحمولة على المائدة، وكشف كل الرسائل والمكالمات على مرأى ومسمع من جميع الأصدقاء، مع بداية اللعبة يبأ الجميع بالاستمتاع، الذي يتسرب مع ظهور الأسرار التي يخفيها الأصدقاء عن بعضهم البعض، وهى المشاهد التي أثارت سخط الجمهور تجاه فيلم «أصحاب ولا أعز» مثل الزوجة الخائنة وشرب الخمر طوال الوقت، وأيضًا الفتاة المراهقة التي يسمح لها والدها بالمبيت عند صديقها ويكفل لها الحرية كاملة، ظنًا منه بأنها يمكن أن تفعل ما يحلو لها مادامت قد تجاوزت سن 18 عامًا.

وانتقد الجمهور بالأخص الفنانة منى زكي، نظرًا لأن أعمالها دائمًا ما تأتي على المستوى المطلوب لذوق المشاهد، ووتقديم الأعمال التي تناقش قضية تهم الجمهور، دون جرأة أو إسفاف يثير ضيق المشاهدين، أو تخدش حياؤهم، إذ أنها قدمت دور زوجة تتحدث مع شخص آخر غير زوجها ويسألها أسئلة جنسية.

والمفاجأة الكبرى للجمهور، عندما اكتشف الفنان إياد نصار خلال أحداث الفيلم أن صديقه الذي يعرفه منذ 20 عامًا مثلي الجنس، فما كان لـ«نصار» سوى أن احترمه، ودعاه لتناول العشاء برفقة الشخص الذي يقيم معه العلاقة.

أصحاب ولا أعز، أول فيلم عربي من إنتاج منصة نتفليكس، ويعد النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير «Perfect Strangers»، والذي حقق أرقامًا قياسيًا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي ما يقرب من 18 نسخة حول العالم، لتصبح هذه النسخة المصرية هي الـ19.

فيلم أصحاب ولا أعز من بطولة إياد نصار ومنى زكي ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز ودايموند عبود، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.