وفاة هالة ابنة الفنان الراحل توفيق الدقن

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دوت الخليج

وفاة نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

وأعلنت جمعية أبناء فناني مصر نبأ الوفاة، عبر موقع التواصل الاجتماعي في “فيسبوك”، قائلين: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت إلى رحمة الله تعالى اليوم السيدة هالة توفيق الدقن، شقيقة المستشار ماضي توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان”.

من هو توفيق الدقن

اشتهر الفنان الراحل توفيق الدقن، خلال مشواره الفني بتقديم دور اللص والبلطجي، ويعتبر أكثر من قدم أدوار الشر في السينما المصرية.

ولد توفيق الدقن في مركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950. بدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيره إلى أن اشترك في فيلم " ظهور الإسلام" عام 1951.

وكان أول ظهور لتوفيق الدقن، في السينما من خلال فيلم “ظهور الإسلام” عام 1951، أما أخر أفلامه فكان اشتراكه في فيلم “المجنون”، ومن أشهر أفلامه “سر طاقية الإخفاء”، “ابن حميدو”، “بورسعيد”، “الشيماء”، “على باب الوزير”، “خلخال حبيبي”، “سعد اليتيم”، “الشيطان يعظ”، و”البحث عن فضيحة”.

تميز في أدوار الشر لدرجة ان والدته توفت بسبب إعتقادها بأن نجلها بالفعل شرير ويعمل "لص"، ودائماً ما يتناول الخمور، وذلك بعدما وصفه أحد المارة في شارع عماد الدين بذلك الوصف، مصادفه بوجود والدته والتي سمعت ما يقال عن نجلها دون ان تعرف ان ما يقال عنه هو وصفه فنياً وليس حقيقي، فماتت قهراً لاسيما وان "توفيق"، هو نجلها الوحيد، لم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن حدث موقف أخر بسبب أدوارة الشريرة، حيث انه ذهب لشراء "لحمة"، من عند أحد الجزارين تحت منزلة، فكانت ردت فعل الجزار بأنه رفع عليه الساطور ظناً منه انه لص.

حصل على العديد من الجوائز منها:" وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1956، وسام الاستحقاق، شهادة الجدارة في عيد الفن عام 1978 درع المسرح القومي، جائزة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما، حصل على جوائز عن أدواره في عدد من الأفلام، منها “في بيتنا رجل”، و”الشيماء”، و”صراع في الميناء”، و”القاهرة 30”، و"ليل وقضبان"، وتوفى في 26 نوفمبر عام 1988.

توفي في 26 نوفمبر عام 1988 بمستشفى الصفا عن عمر ناهز ال65 بعد أن أصابه الفشل الكلوي.