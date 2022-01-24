"شد من الشعر".. لحظة ضرب الراقصة جوهرة من معجب (فيديو)

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تعرضت الراقصة الروسية جوهرة لواقعة اشتباك، مساء أمس الأحد، مع أحد المعجبين بعد الانتهاء من فقرتها التي تقدمها في آحدى حفلاتها.

دوت الخليج

جوهرة تتعرض للعنف من معجبيها

ونشر أحد متداولى السوشيال ميديا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، فيدير يوثق لحظة نزول جوهرة من على المسرح بعد الانتهاء من فقراتها، ليذهب أحد المجهولين بسحبها من شعرها، وسقطت الراقصة على الارض وسط حراس الامن.

جوهرة تخطف الانظاربالمهرجان القاهرة السينمائي

أطلت الراقصة الاستعراضية جوهرة على الريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة، أبرزت أنوثتها وجمالها البراق، وذلك في حفل ختام الدورة 43 للمهرجان، حيث ظهرت جوهرة على السجادة الحمراء بفستان أسود وذهبي أبرز جمالها، واعتمد على ربط شعرها ليتناسب مع تألق فستانها، كما امتنعت عن ارتداء الاكسسوارات، واقتصرت على حقيبة باللون الذهبي فقط.

جوهرة بإطلالة جرئية

أطلت الراقصة الروسية ​جوهرة على متابعيها من ​دبي ​بروب الإستحمام في صور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وسحرت جوهرة الأنظار بصورها في أحدى الفنادق، التى تطل على المباني العالية في دبي، ولاقت صورها إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها.

وكانت جوهرة قد أطلت على متابعيها بيوم عيد ميلادها بإطلالة مميزة بصورة نشرتها، وهى تحتفل في منزلها وسط زينة فخمة مليئة بالبالونات والورود إضافة إلى قالب الحلوى اللافت، وخطفت جوهرة الأنظار بجمالها وملابسها الكاجوال التي نسقت ألوانها مع ألوان الزينة والورود.