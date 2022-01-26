/675419/بروس-ماو-يفتتح-مهرجان-السينما-للتصميم-FMD

افتتح مهرجان الـسينمائي للتصميم “FMD “Design My Film، بدورته الثانية الذي يجمع بين عالمي التصميم والأفلام السينمائية، بدورته الثانية، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعه مساءً، بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وذلك تحت رعايه السفير الأمريكي.

دوت الخليج

إفتتاح مهرجان السينما للتصميم

وحضر حفل الإفتتاح مجموعة من الفنانين والمشاهير وكلا من مؤسسي مهرجان فيلم ماي ديزاين فرح الرافعي وإسراء محمود ابراهيم، ومدير مهرجان السينمائي للتصميم والعمار بنيو يورك كايل بيرجمان، والمخرج السينمائي السويسري كريستوف شوب، ومدير فيينا للتصميم الأسبوعي جابريال رولاند.

وعقب حفل الافتتاح التى شهدته الجامعة الأمريكية للمهرجان السينمائي للتصميم، عرض فيلم عن "بروس ماو" جرافك ديزاينر.

من هو “بروس ماو” الكندي

ويُعد بروس ماو من المصممين المميزين والمعروفين حول العالم، حيث ولد عام 1959، وقضى سنواته الأولى في سودبوري بكندا، اختار “ماو” دراسة الفن بناءً على نصيحة مدرس الفنون في المدرسة الثانوية، جاك سميث، الذي كان يوجهه في دراساته المبكرة.

ثم درس في كلية أونتاريو للفنون والتصميم في تورنتو، ودرس الإعلان تحت تيري آيلز، ومع ذلك قبل التخرج، ترك المدرسة للانضمام إلى مجموعة تصميم Fifty Fingers في عام 1980.

استقر “ماو” في Fifty Fingers لمدة عامين قبل عبور المحيط لفترة قصيرة إلى شركة Pentagram في بريطانيا، بعد عودته إلى تورنتو بعام، حيث أصبح جزءًا من الثلاثي التأسيسي لتصميم واتصالات الصالح العام بعد فترة وجيزة، قدمت فرصة تصميم Zone 1/2 وغادر لإنشاء الاستوديو الخاص به، Bruce Mau Design.

منطقة 1/2: المدينة المعاصرة، هى عبارة عن خلاصة معقدة من التفكير النقدي حول العمران من الفلاسفة مثل جيل دولوز و باول فيريليو والمهندسين المعماريين ريم كولهاس و كريستوفر الكسندر، ويبقى واحد من معظم أعمال بارزة أنتجت الشركة أعمالًا لمتحف آندي وارهول، ومعرض الفنون في أونتاريو ومعرض غاغوسيان، وظل ماو مدير التصميم في Zone Books حتى عام 2004.

جوائز بروس ماو