/675668/لأول-مرة-أكرم-حسني-ومحمد-منير-يجتمعان-في-عمل-غنائي

كشف الفنان أكرم حسني عن تسجيله أغنية جديدة مع الفنان محمد منير من كلماته وألحالنه، خلال استضافته ببرنامج حبر سري.

دوت الخليجيكشف أغنية محمد منير الجديد

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس. قائلاً: محمد منير أتصل بيا علشان يهنيني على أغنية عيد ميلاد طيبة".

منير يتعاون مع أكرم حسني

وتسال محمد منير حول كلمات أغاني التى أقدمها،وطلب من إن أقبلوا وذهبت اليه محمد منير، وطلب أنا أكتب له كلمات أغنية جديدة له، ولكن الاغنية لم تعجبه، وظهرت عليا حالة الاحباط إن لم أرضي محمد منير.

ونوهه أكرم عن أغنية محمد منير الجديدة، “بعد مرور الايام من سنه 2015 حتى الان، كتبت وقمت بتسجيلها، وذهب إلى الكينج وعجبته وقال " اقوم أغنيها دلوقتي".

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت لأكرم حسني وهيفاء وهبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.