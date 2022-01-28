/675785/إيقاف-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-بقمة-دوري-كرة-السلة-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام اليوم الجولة الأخيرة للمرحلة الترتيبية لدوري كرة السلة، والتي من المقرر أن تقام في التاسعة مساء على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية.

وتواجد عدد من جماهير الاتحاد السكندري داخل ملعب المباراة ليقرر الحكم إيقاف المباراة حتى خروج الجماهير تماما.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة بعد وجود جماهير خلال المباريات الحالية.

ويتصدر الأهلي قمة المرحلة الترتيبة برصيد 24 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني.

مدرب سلة الزمالك يعلق على أحداث مباراة الأهلي الساخنة في الثواني الأخيرة

علق ياسر عبد الوهاب، المدير الفني لنادي الزمالك على أحداث مباراة كرة السلة أمام الأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر في الثانية الأخيرة بفارق نقطة واحدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "مستاء للغاية من الإشارة التي فعلها نجلي في نهاية مباراة الأهلي وسأقوم بمعاقبتة في الفترة المقبلة، لأن مثل هذه الأمور لابد أن لا تحدث نهائيا".

وتابع "الخسارة مش فارقة معانا من الاهلي ولكن المباراة كانت قوية بين الفريقين والأهم الاستفادة الفنية، وأن الزمالك عاد لمكانته الطبيعية ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة".

وزاد "تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي وكنا أفضل من النادي الأهلي ولكن انتهت المباراة بمميزاتها وعيوبها ونركز في القادم وهو الأهم".

واختتم "قبل غشارة نجلي كان هناك غشارة من لاعب الأهلي ولكن الحكم شاهد فقط ما حدث من أحمد ياسر عبد الوهاب، وهذا خطأ حكم المباراة".

الأهلي يفوز على الزمالك في قمة السلة في مباراة مثيرة

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك في دوري سوبر السلة بنتيجة 86/85، في صالة "أحمد منسي " بنادي الزمالك.

وشهد اللقاء إثارة وندية كبيرة بين القطبين، حيث انتهت المباراة بالتعادل ليقرر حكم المباراة لعب 5 دقائق إضافية أخرى.

وظل الزمالك متقدم بفارق نقطتين حتى الثواني الأخيرة وكان أقترب من تحقيق الفوز، ولكن عاد النادي الأهلي بثلاثية أخر لعبة بالمباراة ليفوز بها، بعدما قدموا الفريقين مباراة كبيرة تليق بهم.