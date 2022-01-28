مصر تستقبل 4 ملايين جرعة أسترازينيكا مقدمة من بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال جاريث بايلى السفير البريطانى لدى مصر، إنها من أكبر الشحنات التى يتم إرسالها لمصر، مؤكدًا أن اللقاحات هى الوسيلة الأساسية للقضاء على فيروس كورونا.
وتابع: "مصر وبريطانيا عليها تعزيز الشراكة، وإن شاء الله نقضى على الجائحة، والحكومة البريطانية تشجع على التطعيم".
وأوضح أن الحكومة البريطانية بداية من 11 فبراير ستقوم بإزالة جميع القيود على السفر.
يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع فى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
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