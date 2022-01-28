/675803/دفاع-النواب-التاريخ-أثبت-كره-جماعة-الإخوان-للدولة-المصرية-بعد-ثورة-يناير

قال النائب ابراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن التاريخ يقول أن جماعة الاخوان كارهة للوطن حيث كان يوجد بينهم تعامل مع الاستخبارات الامريكية، وهو ما تم التأكد منه بعد ثورة 25 يناير.

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جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الاعلامي أحمد الطاهري المذاع على فضائية اكسترا نيوز، مشيرا أنه على الرغم من رغبتهم في هدم الدولة إلا أنهم كانو قوة مؤثرة في مصر وفي أماكن أخرى كثيرة وصلت إلى أوربا.

دفاع النواب: التاريخ أثبت كره جماعة الاخوان للدولة المصرية بعد ثورة يناير

ووجه وكيل لجنة الدفاع المصري بالبرلمان التحية للشعب المصري لتلاحمه مع القوات المسلحة والوقوف بجانب مؤسسات الدولة حتى تستعيد عافيتها.

كما اكد المصري على أن ثورة 25 يناير يجب أن نخرج منها بعبرة موضحا انه كل ما شهدناه بعد ذهه الثورة كان له مقدمات بشأن رغبة البعض في الايقاع بالدولة المصرية عن طريق افتعال المشاكل والازمات ضد الدوةل المصرية.

إبراهيم المصري: مصر عمود الخيمة للعرب.. وجماعة الإخوان استهدفت الإيقاع بها في 25 يناير

وتابع النائب ابراهيم المصري أنه كان يوجد تنظيم ممنهج وهو تنظيم الجماعة الارهابية والذي كان يعمل وفق توجيهات خارجية حيث أن عادتهم المعروفة هي الاستفادة من الاحداث، واختيار الوقت المناسب للايقاع بمصر، والتي تمثل عمود الخيمة للعرب أجمع، حيث أن استقرارها يؤدي إلى استقرار المنطقة باكملها.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب النائب ابراهيم المصري، أن تنظيم الجماعة استهدف في البداية حرق الاقسام ومديريات الأمن من أجل زعزعة الاستقرار، وذلك عبر استخدام اسلحة حصلوا عليها بمساعدات خارجية.