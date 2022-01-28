/675805/محمود-القط- مصر-قدمت-نموذج-غير-مسبوق-لتمكين-الشباب-بشكل-حقيقي

تحدث النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عن تجربة الدولة المصرية بشأن تمكين الشباب من خلال المباردات والبرامج الرئاسية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج كلام في السياسة تقديم الاعلامي أحمد الطاهري المذاع على فضائية اكسترا نيوز، منوها انه يتضح من خلال اللقاءات العربية التي يتم عقدها باستمرار أنه لا يوجد نماذج تمكينية للشباب ناجحة مثل التي نراها في مصر.

محمود القط: مصر قدمت نموذج غير مسبوق لتمكين الشباب بشكل حقيقي

ولفت أنه يوجد عدد من سفراء الدول الخارجية يستائلو عن كيفية نجاح تجارب الدولة المصرية بشأن التمكين والتأهيل للشباب والعمل على إعادة الثقة بينهم مرة اخرى.

ولفت النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى ان الدولة المصرية اعدت استراتيجية واضحة للشباب، حتى يكون قادر على القايدة والادارة من خلال تأهيلهم وتمكينهم عبر انشاء العديد من المبادرات والبرامج الرئاسية مثل الاكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية شباب الاحزاب وغير ذلك