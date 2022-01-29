/675813/أكرم-حسني-يكشف-حقيقة-إعتزاله-التمثيل-من-أجل-التفرغ-للغناء

تحدث الفنان أكرم حسني عن نيته في اعتزال التمثيل وتفرغه للغناء، خاصة بعد ظهوره في جميع أعماله بأغنيات مختلفة، فضلا عن نجاحه في تقديم عدد من الأغنيات، آخرهم «لو كنت» مع المطربة هيفاء وهبي.

دوت الخليجيرصد حقيقة إعتزال أكرم حسني للتمثيل وتفرغه للغناء

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج حبر سري، الذي الإعلامية أسما إبراهيم قناة القاهرة والناس، أنه لا يفكر في اتخاذ الغناء كمهنة أساسية، مشيرا إلى أنه يعتبر نفسه مؤدي، موضحا: «شغلنتي الأساسية هي ممثل، ورفضت إحياء حفل في الساحل لاني معنديش أعمال غنائية قوية تخليني أقدر أحيي حفل».

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

الجدير بالذكر أنه قدم أكرم حسني العديد من الأعمال الغنائية في أعمال التمثيلية المختلفة، ولكنت أغنيته التي أحدثت طفرة كبيرة هي «لو كنت» مع المطربة هيفاء وهبي التي تصدرت تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت لأكرم حسني وهيفاء وهبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج حبر سري في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءً، عبر قناة القاهرة والناس