لا للإدمان.. الإفتاء تنصح بالابتعاد عن أصدقاء السوء لتجنب تعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار فى منشور لها: "صَاحِب الصالحين، وتشبَّه بهم، واسلك مسلكهم، ولا تصاحب صديق السوء، فإنَّ خلائق السفهاء تُعدي، فكم من فتًى صالح أغواه أصدقاء السوء وجرُّوا قدمه لتعاطى المخدَّرات، فلم يستطع الخروج من حينها".

وتابعت: "أقلع عن المخدرات وعن صحبة السوء".

كما نصحت، بالابتعاد عن المخدرات، قائلة إن المال الذى تنفقه على المخدَّرات أنت مُؤاخَذٌ عليه مرتين، الأولى: حين حرمت أولادك منه، والثانية: حين أنفقته فيما لا يباح.

ووجهت، نصيحتها للمدمنين: "إن كنت قد ابتليت بتعاطى المخدِّرات فلا تبلى غيرك بها، ولا تكن عونًا للشيطان على إخوانك؛ قال تعالى: "وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ".. العنكبوت: 13".

وأكدت الإفتاء أن كثيرا ممن وقع فى فخ الإدمان كان مقلدا لأصدقائه ورفقاء السوء، مشددة على أنه لابد أن يكون للمسلم رأى سديد ولا يسير وفق أهواء الناس.