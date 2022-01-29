/675820/موعد-مباراة-الكاميرون-ضد-جامبيا-فى-كأس-الأمم-الإفريقية

تقام مباراة منتخب الكاميرون اليوم السبت أمام نظيرة جامبيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً ، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا فى الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض منتخب جامبيا ضد نظرة الكاميرون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

رد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الأخبار المنتشرة حول نتائج فحوصات كورونا الخاصة بمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021.

وأضاف خلال تصريحات صحفية عبر "كانال بلس الفرنسي" "الحكومة الكاميرونية لا تتحكم في نتائج فيروس كورونا الخاصة بالمنتخب الوطني ولا نقبل بالتشكيك في هذا الأمر أو يحدث أي أمر خاصة بالغش".

وتابع "الاتحاد الأفريقي يشرف شخصيا على نتائج فحوصات فيروس كورونا بشكل جيد ولا يوجد هناك أي تلاعب في النتائج النهائية، ويجب احترام بلدي في المقام الأول بعيدا عن البطولة".

أكد باتريك بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن مواجهة مصر في كأس الأمم أفريقية ستكون صعبة للغاية على الطرفين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "لا أضح خطة خاصة من أجل إيقاف محمد صلاح لأنه من الصعب إيجاد طريقة معينة له يإيقافة".

وواصل "إذا قمنا بعمل طريقة خاصة لمحمد صلاح فهذا يعني عدم احترامنا لباقي لاعبي منتخب مصر، وبالرغم من ذلك فصلاح يمتلك الأهمية الكبيرة لأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا".

صامويل إيتو

وتابع "سوف نعمل على العمل الجماعي لإيقاف خطورة منتخب مصر في اللقاء المقبل والمنتظر، وصلاح يمتلك الخبرة الكافية ويجذب الاهتمام الكبير، ولابد أن يكون لديها خطة للسيطرة عليه".

وأكمل "لا يوجد لدينا إصابات بكورونا وهذا الأمر مهم للغاية، ونريد لوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ومباراة الغد ستكون تكتيكية في المقام الأول".