ليلى علوي في نزهة جبلية بالرياض.. فيديو

ظهرت الفنانة ليلى علوي في مهرجان Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض، بإطلالة باللون الوردي الغامق، أظهرت رشاقتها وجمالها، مع تمتعها بالحشمة، وقدمت ليلى جائزة "الممثل المفضل عن فئة المسلسلات"، للممثل السعودي يعقوب الفرحان.

دوت الخليج

ليلى علوي في الرياض

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بعبائة سعودية ثقيلة باللون البنفسجي، مزينة بقطع من الفرو الرماضي، وكانت هذه الصور أثناء نزهة جبلية في مدينة الرياض، مع مجموعة من الأصدقاء، وظهرت في هذه الصورالفنانتين هالة صدقي وإيمي سمير غانم.

ليلى علوي في مهرجان Joy Awards

سبق ونشرت ليلى علوي صورًا لها في مهرجان Joy Awards بالرياض، على تطبيق إنستجرام، وكانت من بينهم صورة مع الفنان الأمريكي جون ترافولتا، وأيضًا أعادت نشر فيديو لها وهي تسلم جائزة "الممثل المفضل عن فئة المسلسلات" للممثل السعودي يعقوب الفرحان، عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام، كانت قد نشرتها لها الإعلامية سارة دندراوي، وزادت تعليقات المتابعين على هذه الصور والفيديوهات، لما ظهرت به الفنانة ليلى علوي من أناقة.

إيمي سمير غانم تتألق بالأسود

شاركت إيمي جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلاله بفستان أسود فخم أبرز أنوثتها، خلال حضورها مهرجان Joy Awards، والذي حضرته بصحبة زوجها الممثل حسن الرداد، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وطلب رئيس هئية الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بصعود دنيا وإيمي إلى المسرح؛ لتتسلما الجائزة التي تحمل اسم والديهما النجمان الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز، تكريمًا لأعمالهما ومشوارهما الفني، وألقت كل من دنيا وإيمي كلمة أمام الحضور، لكنهما لم يستطيعا استكمال الكلمة بسبب حالة البكاء الشديد التي دخلتا فيها بعد عرض فيديو خاص بوالديهما الراحلان.

حفل joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه مجموعة MBC ، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.