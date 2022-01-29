/675900/عبدالوهاب-خليل-اعتبار-عام-2021-أكثر-السنوات-شائعات-في-مصر-يؤكد-حجم-المخاطر-المحاطة-بالشباب

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن اعتبار عام ٢٠٢١ أكثر السنوات شائعات في مصر وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء يؤكد حجم المخاطر التي كانت تحاط بالدولة المصرية الفترة الماضية ورغبة قوة الشر في الإضرار بمصر وتعطيل مسيرة التنمية والتقدم .

عبدالوهاب خليل: اعتبار عام 2021 أكثر السنوات شائعات في مصر يؤكد حجم المخاطر المحاطة بالشباب

وأضاف خليل، في تصريحات له ، أنه يجب إعطاء أهمية قصوى لقضية الوعي بمفهومها الشامل، وتوضيح الحقائق بشكل سريع وذلك لضمان حصول المواطن على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، مؤكدًا أن قضية رفع الوعي هي أحد أهم عوامل مواجهة الأفكار الهدامة والمتربصين بالدولة ودحض الشائعات.

نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: رفع الوعي عامل رئيسي في مواجهة الأفكار الهدامة ودحض الشائعات

وأشار خليل، إلى أنه يجب الوعي بخطورة منصات السوشيال ميديا بشأن مخالفة القانون من خلال التضليل الإعلامي عبر استخدام التقنيات الحديثة في فبركة الصوت والصورة والفيديو، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، واقتحام خصوصية الأفراد والطعن في الأعراض والذمم المالية وعمليات السب والقذف والتنمر وتجنيد العناصر الإرهابية. واختتم "نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن" بضرورة صناعة الوعي لدى المواطنين عبر مؤسسات الدولة المعنية وأهمها الإعلام باعتباره حائط الصد وخط الدفاع الأول المسئول عن تشكيل الرأي العام لدى الجمهور.