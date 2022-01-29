/675930/رد-صادم-من-حسن-الرداد-على-منتقدي-تصريحه-عايز-أعيش-في-السعودية

انتشرت بعض الشائعات بعد ظهور الفنان حسن الرداد في موسم الرياض بالسعودية خلال الأيام السابقة، والتي تدور حول تمني حسن الرداد العيش في السعودية لأنها متلقى الفن والفنانين.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج رد الفنان حسن الرداد على تلك الشائعات وذلك خلال السطور القادمة.

هجوم على حسن الرداد

أسفر عن ظهور الفنان حسن الرداد في السعودية في موسم الرياض بعض الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض الفنان حسن الرداد للهجوم، فقال أحد رواد مواقع التواصل الأجتماعي:”حسن الرداد بيقول إنه نفسه يعيش في السعودية لأنها أصبحت ملتقى الفن والفنانين ، طيب يا حسن أنت عارف إنك مش فنان أصلا وأنك مجرد متسلق على نجومية غيرك وعيب جدًا لما تقول كده لمجرد كام مهرجان اتصرف عليه كويس ومفيهوش ممثل ولا فنان سعودي واحد ممكن نقول عليه فنان ومبدع ، أنت عارف يا حسن أنك تنفع وصف يعني لو عايز أوصف حد إن دمه تقيل هقوله على فكرة أنت حسن الرداد جدًا ، عيب يا حسن تقول الكلام ده لأن مصر هتفضل صانعة النجوم في العالم العربي والموضوع مش موضوع تمثيل وفلوس فقط يا حسن الموضوع جمهور ولهجة ومرونة “.

مقارنة بين حسن الرداد وحميد الشاعري

بالإضافة لمقارنة رواد التواصل الأجتماعي الفنان حسن الرداد بالفنان حميد الشاعري، حيث صرح الفنان حميد الشاعري في أحد برامج نجوم إف أم مع الإعلامية إنجي علي من قبل قائلاً:”جيت مصر عشان أقعد 40 يوم بقوا 40 سنة.. مصر قدمتلي اللي مفيش بلد ممكن تدهوني”.

حسن الرداد يخرج عن صمته

ليخرج الفنان حسن الرداد عن صمته ويخمد الشائعات والهجوم الذي توالى عليه، من خلال تصريح كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك قائلا:”تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمى و يردده ورائهم شوية عيال متخفيه وراء اجهزة الكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين و كل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة و حقيقة التصريح”.

شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أنتشرت في الأونة الأخيرة شائعات كثيرة عن أنفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بسبب حزنها الشديد بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، والذي أدى إلى إنطوائها وإضطراب العلاقة بينها وبين زوجها، وزادت الشائعات عندما نشر الفنان حسن الرداد فيديوهات وصور له مع الفنانة غادة عادل وهم يرقصان ويحتفلان بعرض مسرحية في نص الليل، التي تشاركا بطولتها، وكانت تعرض في موسم الرياض الشهر الماض، ولم يرد أي من الزوجين على هذه الأخبار، حتى نشرت إيمي فيديو لها هي وزوجها في مكان عام سوياً.

وتتوالى الشائعات بشأن حسن الرداد بشكل كبير الفترة الأخيرة.