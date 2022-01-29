/676008/نزالات-قوية-في-عرض-المصارعة-الحرة-الضخم-رويال-رامبل

يقام يوم الأحد بعد منتصف الليل عرض المصارعة الحرة الضخم "رويال رامبل"، أحد عروض wwe الكبرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتظر عشاق ومحبي المصارعة الحرة تلك العرض كل عام، حيث يشتهر بدخول 30 مصارع كل دقيقة ونصف، ويرسلوا بعض من فوق الحبل الثالث، ليتبقى مصارع واحد فقط في النهاية هو من يفوز بتلك النزال الكبير.

وستكون هناك نزالات أخرى، حيث يدافع بروك ليسنر عن لقب wwe أمام بوبي لاشلي، بالإضافة لنزال على لقب اليونيفرسال بين رومان رينز وسيث رولينز.

ونزال ثالث تصفية حسابات بين المصارع الكبير إيدج وزوجته ضد ذا ميز وزوجته.

ويقام عرض رويال رامبل في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل فجر الأحد، بتوقيت القاهرة.

إلغاء مؤتمر كارلوس كيروش قبل مواجهة مصر والمغرب بكأس أمم أفريقيا

تأخر وصول كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حضور المؤتمر الصحفي والذي يسبق مواجهة المغرب بكأس أمم أفريقيا.

وجاء قرار اللجنة المنظمة بإلغاء مؤتمر كارلوس كيروش بسبب التأخير الذي حدث مما أضطر المسئولين في إلغائه.

وكانت هناك زحمة مرورية شديدة خلال ذهاب بعثة المنتخب الوطني لملعب المباراة الذي يقام عليه المواجهة المرتقبة أمام المغرب وكانت هناك شكاوي من المدرب واللاعبين.

ولم يحضر كارلوس كيروش في الموعد المحدد له ليتم إلغاء المؤتمر وسط استياء من وكالات الإعلان وقدموا شوى رسمية ضد كارلوس كيروش بعد تغيير ملعب تدريب الفراعنة اليوم.

كأس أمم أفريقيا.. الكاميرون تضرب جامبيا بثنائية «فيديو»

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جامبيا بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الكاميروني المباراة بقوة، وهدد مرمى جامبيا في أكثر من كرة، وكانوا الأقرب في التسجيل، بعد محاولات عديدة من فينسيت أبو بكر، ولكن تألق حارس جامبيا وحافظ على نظافة شباكة بعد تصديه لأكثر من هجمة.

الكاميرون ضد جامبيا

في المقابل تكتل المنتخب الجامبي في الدفاع، وحاولوا أن ينظموا هجمات مرتدة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الكاميرون.

وفي شوط المباراة الثاني واصل منتخب الكاميرون هجومه وضغطه على جامبيا، وأضاعوا عدة فرص أخرى، حتى أفتتح كالر إيكامبي الأهداف في الدقيقة 50 برأسية قوية قصت شريط الأهداف.

🎥| رأسية إيكامبي الجميلة تفك شفرة دفاع جامبيا و يضع هدف الكاميرون الأول 🔥🇨🇲#كأس_أمم_أفريقيا #الكاميرون_غامبيا pic.twitter.com/sH1aY65D2H — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 29, 2022

وبعدها بدقيقتين عزز إيكامبي الهدف الثاني له ولفريقه، من عرضية متقنة أسكنها الشباك، لتنتهي المبارة بثنائية للكاميرون على جامبيا.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي في كأس أمم أفريقيا، في انتظار مواجهة الفائز بين مصر والمغرب التي ستقام غداً.