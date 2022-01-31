/676538/ماذا-يحدث-للمستعمرة-توقعات-نهاية-مسلسل-الجسر-الموسم-الاول

حصد مسلسل الجسر العديد من الإهتمام بسبب أحداثه المثيرة التى ظهرت فى المشاهد قبل عرضه، وتصدر الترند فى أولى حلقاته التى شوقت الجمهور في معرفة الأحداث القادمة، والتي تناولت تصوّرًا دراميًا لما قد يحدث بعد نهاية العالم، واندلاع الحرب الأخيرة، وأصبحت توقعات الحلقة الأخيرة من المسسل والتي ستعرض يوم الثلاثاء المقبل غير نهائية، ولكن مع نهاية الحلقة الرابعة التي ظهر فيها نوح عاجزًا أمام داليدا بعدما خسرت المعركة، يجعلنا نتوقع 6 توقعات لنهاية الجسر.

دوت الخليج يرصد توقعات الحلقة الأخيرة من مسلسل الجسر ومصير المستعمرة

نوح يقتل داليدا ويثأر لأبنه

بعدما تمكن نوح من الهرب في ظل الحرب القائمة بالمستعمرة، وخسارة داليدا قوتها واستيلاء فايز على المستعمرة، نجحت داليدا في الهرب أيضًا، ولكنها لم لم تبتعد أكثر، فجلست يائسة في انتظار موتها، ونتوقع بعد أن يراها نوح أن يقتلها انتقامًا وثأرًا لابنه الذي كان على وشك أن تقتله، لولا هجوم ولاد الزيبق على المستعمرة.

نوح يأسر داليدا ويسلّمها لفايز

ربما يتمكن نوح من أسر داليدا بدلًا من قتلها، وتسليمها لفايز، بعدما أصبح هو كبير المستعمرة، وذلك كي يثبت ولائه لولاد الزيبق، ويمنحونه الخرائط التي توصلّه للجسر، الذي يسعى إليه من بداية الحلقات كي يضمن لابنه مستقبل أفضل من ذلك الذي نشأ بالقوة والقتل.

نوح يتحالف مع داليدا ضد فايز

قد يفضّل نوح التعاون مع داليدا، وتخليصها من قبضة فايز، فهو يعلم أنها حتى وإن ضعفت، مازالت قادرة على الانتقام من فايز مرة أخرى، وأن تلك ستكون خطتها المقبلة، خاصةً وأن نوح قد لا يأمن لفايز بعدما قتل هلال أمامه، رغم نجاحه في إنقاذ حبيبته زينة (أسماء أبو اليزيد).

الخطة الأساسية هي البحث عن الجسر

تلك هي الخطة الأولى والهدف الذي يحاول نوح الوصول إليه، فهو غير مهتم بداليدا أو فايز أو حتى من يستولى على المستعمرة، ولكنه تورّط في كل هذا بسبب هلال وقتله لشقيق داليدا، لذلك من الممكن أن يترك نوح داليدا والمستعمرة، ويأخذ ابنه ويستكمل بحثه عن الجسر.

ماذا سيحدث في المستعمرة؟

أول ما سيكون في بال فايز هو البحث عن داليدا وقتلها، تعيين زينة رئيسة على المستعمرة، والإستيلاء على كل الموارد التي جمعتها داليدا طوال هذه السنوات، وقتل غالية انتقامًا من داليدا، بعدما أسرها وهي تحاول قتل يعقوب الخائن.

سامي.. والفرصة التي لا تأتي إلا مرة واحدة

في ظل الحرب القائمة بالمستعمرة، رأينا سامي وهو يتابعها من بعد، دون أن يشارك أو يأخذ صف داليدا أو فايز، لذلك ربما يستغلها فرصة، ويهجم على المستعمرة، ليحارب فايز بعدما خسر معظم رجاله وانهكته الحرب، ويصبح هو كبير المستعمرة.

مسلسل الجسر

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، وأضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية رغم أنه لم يزره من قبل وهو الجسر.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من قصة وإخراج بيتر ميمي.