موقع تقديم وظائف وزارة الأوقاف 1000 أمام وخطيب 1000عامل مسجد موقع بوابة الوظائف الحكومية

موقع تقديم وظائف وزارة الأوقاف المصرية أصبح من أهم وأشهر كلمات البحث، من قبل الشباب في مصر الباحثين عن فرصة عمل جيدة، أعلنت اليوم الاثنين 2022/01/31 وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للتقديم عن عدد 2000 وظيفة أمام وخطيب وعمال مساجد، وحددت الوزارة الضوابط والشروط العامة للتقديم، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل الإلكتروني على الوظائف، وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة.

موقع تقديم وظائف وزارة الأوقاف المصرية

الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg .

. الضغط على كلمة الوظائف من الصفحة الرئيسية.

تحديد وظائف وزارة الأوقاف المصرية.

الضغط على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك الدراسي.

تسجيل البيانات المطلوبة من الراغب في التقديم.

الضغط على أتمام التسجيل والاحتفاظ برقم أستمارة التقديم الإلكترونية.

شروط وظيفة أمام وخطيب بالأوقاف

السن لا يزيد عن 30 عام. ويكون خريج الأزهر الشريف مؤهل عالي. لا يقل المعدل التراكمي عن جيد ويفضل التقدير الأعلى.

المستندات المطلوبة للتسجيل في وظيفة أمام وخطيب.

صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وتكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم الإدارة.

صورة من المؤهل الدراسي وأيضاً صورة من الموقف من التجنيد.

شروط وظائف وزارة الأوقاف وظيفة “عامل”

لا يزيد السن عن 35 عام. المؤهل العلمي الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة عامل مسجد

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي الإعدادية أو الثانوية.

صورة من الموقف من التجنيد، وصورة من شهادة التأهيل في حالة وجود إعاقة.

موعد التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

يبدأ التسجيل على الوظائف بداية من 15 من الشهر الجاري شهر فبراير، ويستمر التسجيل الإلكتروني مفتوح حتى يوم 2 من شهر مارس القادم، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وزارة الأوقاف المصرية

من أكثر الوزارات التي تضم عدد كبير من العاملين بها بالمقارنة بالوزارات الأخرى، نظراً لعدد المساجد الضخم في الجمهورية والذي يتطلب توافر الأئمة والعاملين بها، وتعطي لمنتسبيها رواتب مميزة إضافة إلي عدد من البدلات والحوافز، لذا يوجد أقبال كبير على أي إعلان توظيف بها.