موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022.. بالتفاصيل

أعلنت الحكومة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 لتبدأ يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وتستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الاثنين الموافق 28 من نفس الشهر، وذلك للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بأكثر من 45 وزارة وهيئة وجهاز ومصلحة حكومية.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022

ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، تبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2022 في 33 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 23 فبراير، يليها صرف رواتب العاملين بـ23 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس الذي يليه والموافق 24 فبراير، ويستمر صرف الرواتب تباعا في الاسبوع التالي والذي سيبدأ يوم الأحد 27 فبراير لمدة يومين ليتم الانتهاء من صرف مرتبات باقي العاملين يوم الاثنين 28 فبراير.

المالية تؤكد على المؤسسات والهيئات الالتزام بمواعيد الصرف المعلنة

وأكدت المالية على كافة الهيئات والمؤسسات ضرورة الإلتزام بإتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصرف في المواعيد المحددة والمعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، كذلك شددت على ضرورة إخطارهم بمواعيد بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2022، للتخفيف من التزاحم على ماكينات الصرف الآلي بما يتماشى مع جهود الدولة في الحد من التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته من جهة، ومن جهة أخرى للتخفيف والتيسير على المواطنين العاملين.

المالية تطالب المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم التزاحم على ماكينات الصرف

كما طالبت المالية العاملين بالدولة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية تحديدا يوم صرف المرتبات وعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، مشيرة إلى أنه خلال الأربعة أيام من 23 وحتى 28 فبراير سيتم صرف رواتب خمسة ملايين عامل وموظف وبالوزارات والهيئات الحكومية .

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن في يناير الماضي مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار معيط أنه تم تقسيم صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية على خمسة أيام خلال شهري يناير ومارس، و4 أيام خلال شهر فبراير، مشددا على ضرورة مراعاة أعداد العاملين بتلك الجهات والتوزيع الجغرافي لكل منها بالمحافظات المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022

ووفقا لخطة المالية تم صرف مرتبات شهر يناير في 25 ، و26، و27، 30، و31 يناير، وتبدأ صرف مرتبات شهر فبراير خلال أيام 23، 24، 27، 28منه، بينما تُصرف مرتبات شهر مارس على خمسة أيام تبدأ في 23 مارس وتستمر خلال أيام 24، و27، و28، و29 من نفس الشهر لجدميع العاملين بالدولة.