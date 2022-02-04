مأساة الطفل ريان المغربي تعصر قلوب العالم العربي.. لماذا؟

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في ساعات قليلة صار الطفل ريان المغربي حديث العالم العربي بأكمله. ريان ابن الخمسة سنوات سقط في بئر يبلغ عمقه ٦٢ مترا بمنطقة شفشاون بالمغرب على غفلة من والديه صباح أمس الأربعاء، ليمكث به أكثر من ٤٠ ساعة حتى الآن بدون طعام أو شراب وفي ظل هذا البرد القارس.

دوت الخليج

ووفقا لوسائل الإعلام المغربية فإن المحاولات الأهلية والشعبية لانتشال الطفل ريان باءت جميعها بالفشل، ورغم تحرك السلطات المغربية إلا أن ريان لا يزال عالقا في البئر على عمق 32 مترا حيث أوضحت السلطات المحلية أن عملية الإنقاذ صعبة بسبب ضيق البئر، حيث تم إنزال شاب لالتقاط الطفل لكنه لم يستطع الوصول سوى إلى عمق 20 مترا.

ريان سقط في بئر على عمق 32 مترا دون طعام أو شراب منذ 40 ساعة

وتقوم قوات الإنقاذ المدني بحفر بئر موازية بحذر شديد بسبب هشاشة التربة، كما تقوم بتزويد الطفل بالأكسجين عبر قناع تم إنزاله إليه لكن محاولاتها لتزويده بالمياه واللبن فشلت لعدم قدرة الصغير ريان على تحريك جسمه بسبب إصابته بجروح بعد سقوطه في البئر، كما أن يغيب عن الوعى على فترات متقطعة.

رساموا كاريكاتير عرب يدعمون ريان

وأكدت السلطات أنها تقوم بمواصلة جهودها لإنقاذ ريان وسط مخاوف من عدم قدرته على الصمود بسبب انخفاض درججة الحرارة والإصابات التى تعرض لها وعدم تناوله أى طعام منذ نحو 40 ساعة. وذكرت أسرة الطفل أن البئر قديمة ويصل عمقها إلى 62 متر، ولا توجد فيها مياه، حيث تم وضع غطاء على فوهتها لكن حركة الألات الزراعية أدت لإزالة الغطاء. وتصدرت هاشتاجات أنقذوا الطفل ريان وقلوبنا مع ريان مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي كما نفذ عدد من رسامي الكاريكاتير رسوم تدعم الطفل الصغير. ومع ازدياد حالة القلق حول بقاء الطفل على قيد الحياة من عدمه تمكن الأهالي من استخدام كاميرات رصدت بقاء ريان حيا يتنفس ولكن بلا حركة على عمق 32 مترا من سطح البئر مع وجود إصابات برأسه في أماكن متفرقة من أثر السقوط. ويتابع الملايين من العالم العربي حاليا لحظات إنقاذ الطفل ريان والتي يتم بثها على الهواء حيث تنتظره طائرة هليكوبتر لنقله إلى المستشفى فور خروجه، فيما تعلق قلوبهم بالدعاء للطفل صاحب الخمس سنوات.