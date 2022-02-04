/677279/موعد-انتهاء-معرض-الكتاب-2022--خلال-أيام-قليلة

بعد انطلاقه في 26 يناير الماضي في دورته الـ53 بات الكثيرون يبحثون عن موعد انتهاء معرض الكتاب 2022، خاصة وأن هناك من يأتي إليه من المحافظات المختلفة.

دوت الخليج

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022 سبق وأعلنته إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في مؤتمر صحفي قبل بدء المعرض ليكون في 7 فبراير الجاري أي يوم الاثنين المقبل خلال 3 أيام.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قد أعلنت في مؤتمر صحفي إنطلاق الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في 26 يناير الماضي واستمراره حتى 7 فبراير الجاري.

مكان معرض الكتاب 2022

للتسهيل على المواطنين الذهاب لمعرض الكتاب أعلنت الدولة مجموعة من خطوط المواصلات من مختلف المناطق والميادين إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس جاءت كالتالي:

-خط عبد المنعم رياض والذي ينطلق من ميدان عبدالمنعم رياض بوسط البلد ويمر برمسيس والعباسية ثم جامعة الأزهر فمحور المشير ومركز المنارة ومنها إلى معرض الكتاب.

-خط دوران شبرا وينطلق من محطة دوران شبرا إلى شارع شبرا ثم أحمد حلمي فرمسيس والعباسية ونادي السكة الحديد وجامعة الأزهر ثم محور المشير ومركز المنارة ومنها لمعرض الكتاب.

-خط النزهة الجديدة ويبدأ عند محطة النزهة الجديدة ثم ميدان الحجاز مرورا بالسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس ثم المنهل والوفاء والأمل انتهاءا بالمعرض.

-خط الأميرية ويبدأ من الأميرية ثم ميدان المطرية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات انتهاءا بمعرض الكتاب.

-خط الجيزة وينطلق من ميدان الجيزة إلى جامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة ومنها لطريق الأوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب.

اليونان دولة الشرف ويحيى حقي شخصية النسخة الحالية للمعرض

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد افتتحوا معرض الكتاب 2022 تحت عنوان " هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" وذلك يوم الأربعاء 26 يناير الماضي.

وتحل دولة اليونان ضيف شرف للمعرض في نسخته الـ 53، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقي ليكون شخصية المعرض هذا العام، واختيار الكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.